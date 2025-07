Tormenta l' ex compagna a Salerno 57enne arrestato | dove si appostava per tenere d' occhio la donna

Un 57enne è stato posto ai domiciliari a Salerno per atti persecutori: aveva violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tormenta l'ex compagna a Salerno, 57enne arrestato: dove si appostava per tenere d'occhio la donna

In questa notizia si parla di: compagna - salerno - 57enne - tormenta

Salerno, arresti domiciliari nei confronti di un 57enne: era già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna - Nel pomeriggio del 23 luglio personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un 57enne, già sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna.

Tormenta l'ex compagna a Salerno, 57enne arrestato: dove si appostava per tenere d'occhio la donna; Monterotondo.

Salerno: 57enne finisce in carcere per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex - La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha tratto in arresto un 57enne già sottoposto a un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati ... cronachedellacampania.it scrive

Salerno, viola il divieto di avvicinamento all’ex: 57enne finisce ai domiciliari - Stampa La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 57 anni, già sottoposto a misure cautelari per atti persecutori ai danni ... Segnala salernonotizie.it