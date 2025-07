Tony Effe al Supporter Beach di Fossacesia

Dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, con cui si è fatto conoscere al grande pubblico con il brano “Damme 'na mano”, sabato 2 agosto Tony Effe arriva al Supporter Beach di Fossacesia. I biglietti si possono acquistare online su TicketSms. Ingresso in lista donna 15 euro, uomo 20. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

