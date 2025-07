Toni pronostica | Napoli e Inter avanti il Milan può sorprendere e la Juve deve dare del gas Bomber?…

Alla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante della Nazionale Luca Toni, ha detto la sua sul possibile andamento del campionato. Luca Toni, ex centravanti campione del mondo e Scarpa d’Oro, ha fatto il punto sulla corsa scudetto e sulla situazione delle big italiane in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Secondo Toni, il Napoli di Antonio Conte, fresco campione d’Italia, parte ancora con un passo in avanti, anche grazie a un mercato ambizioso che ha visto l’arrivo di un fuoriclasse come Kevin De Bruyne. « Il Napoli si è mosso bene e in anticipo, aggiungendo un top come De Bruyne. L’ Inter ha cambiato allenatore ma la squadra è quella, e con Lookman farebbe un altro grande salto », ha spiegato Toni, sottolineando come anche i nerazzurri, ora guidati da Cristian Chivu, restino una seria candidata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Toni pronostica: «Napoli e Inter avanti, il Milan può sorprendere e la Juve deve dare del gas. Bomber?…»

Luca Toni: «Napoli ancora favorito, sono felice che siano tornati i 9 puri; Juve, la Serie A è un altro campionato, ma David farà bene» - Le parole di Luca Toni sulla prossima Serie A: dai favoriti per lo Scudetto e il capocannoniere ai consigli di mercato per la Juve Campione del Mondo 2006, Scarpa d’Oro e re dei bomber in Italia e in ... Secondo calcionews24.com

