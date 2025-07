Riscatto Tommaso Marini, e che riscatto. Il campione di Ancona, dopo l’opaca prova nella gara individuale, dove, da campione iridato in carica, era stato eliminato già nei sedicesimi di finale dal giapponese Nagano, è tornato sul gradino più alto del podio ai Mondiali in corso di svolgimento a Tbilisi. Marini, coi compagni di squadra Filippo Macchi, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi, sabato si è aggiudicato infatti la medaglia d’oro nella prova del fioretto a squadre superando in una finale entusiasmante 43-42 gli Stati Uniti. Una vera prova di squadra perché tutti e quattro hanno vissuto nel corso del torneo momenti di grande forma ma pure di notevoli difficoltà : così è stato anche per il classe 2000 di Ancona, che nella finale contro gli Usa è andato un po’ sull’altalena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tommaso Marini, il riscatto è di quelli d’oro: "Squadra vera, l’abbiamo dimostrato"