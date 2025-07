tom cruise si diverte al concerto degli oasis nonostante la band lo avesse insultato tempo fa

La star si è recata allo stadio di Wembley per il concerto sold out del reunion tour della band, che tempo fa aveva definito Cruise uno "che non è mai stato in un film buono in tutta la sua carriera" Tom Cruise è stato uno dei tanti personaggi famosi che hanno assistito ai concerti sold-out degli Oasis allo stadio Wembley di Londra. È stato un momento significativo, visti i trascorsi tra l'attore e l'iconica band inglese capitanata dai fratelli Liam e Noel Gallagher, che si sono riuniti dopo anni di faide pubbliche per un tour mondiale nel 2025. Come ricorda NME, i fratelli Gallagher avevano preso in giro Cruise durante una scena del documentario rock del 2007 "Lord Don't Slow Me Down". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

