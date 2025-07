Toghe in rosso? Spunta un buco per gli show contro il governo con Schlein Conte e Cetto La Qualunque

Un “buco” nel bilancio dell’Anm, l’Associazione nazionale dei magistrati, mette contro, le une contro le altre, le toghe più o meno rosse impegnate nel corpo a corpo con il governo Meloni sulla riforma della giustizia che il ministro Nordio sta provando a portare a casa. Il precedente presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia, si sarebbe ribellato, in modo veemente, alle critiche e alle denunce sullo sperpero di risorse della precedente gestione, contenute in alcune mail che fanno riferimento al rinnovamento delle cariche che ha portato alla presidenza di Cesare Parodi. “Volano gli stracci nell’Anm”, sintetizza la giornalista del “T empo ” Rita Cavallaro, che oggi firma un articolo molto dettagliato sul “rosso” delle toghe “rosse”, che passerebbe anche un per un cachet d’oro – 50mila euro – all’attore Antonio Albanese, meglio conosciuto come “Cetto La Qualunque” – per una sua comparsata a un evento dell’Anm in difesa della Costituzione e contro la riforma Nordio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Toghe “in rosso”? Spunta un buco per gli “show” contro il governo con Schlein, Conte e “Cetto La Qualunque”

In questa notizia si parla di: toghe - buco - rosso - spunta

Toghe in rosso: il buco da 590 mila euro e lo scontro interno all'Anm - Volano gli stracci nell'Anm, al grido di «a Palermo se so' magnati tutto». Con i magistrati indipendenti che accusano le toghe rosse di aver dilapidato centinaia di migliaia di euro del sindacato per portare avanti la guerra contro la riforma della giustizia del governo Meloni.

Toghe “in rosso”? Spunta un buco per gli “show” contro il governo con Schlein, Conte e “Cetto La Qualunque” Vai su X

Toghe in rosso? Spunta un buco per gli show contro il governo con Schlein, Conte e Cetto La Qualunque.

Cerno: l'ultimo golpe è l'unione delle carriere - Come una nemesi dal processo alla riforma della giustizia celebrato dalle toghe rosse che vogliono fare le leggi anziché applicarle ci fa ... iltempo.it scrive

Toghe in rosso, scoppia la guerra nell'Anm. L'allarme: “Se so' magnati tutto” - Volano gli stracci nell’Anm, al grido di «a Palermo se so’ magnati tutto». Come scrive iltempo.it