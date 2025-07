Toghe in rosso | il buco da 590 mila euro e lo scontro interno all' Anm

Volano gli stracci nell'Anm, al grido di «a Palermo se so' magnati tutto». Con i magistrati indipendenti che accusano le toghe rosse di aver dilapidato centinaia di migliaia di euro del sindacato per portare avanti la guerra contro la riforma della giustizia del governo Meloni. Iniziative di lotta politica che avrebbero causato una voragine nel bilancio dell'Anm, un buco di quasi 590mila euro, messo nero su bianco dai revisori dei conti il 16 giugno scorso e appuntato sul petto dell'ex presidente Giuseppe Santalucia come la lettera scarlatta della «mala gestio» dei fondi, al punto da scatenare l'ira della toga rossa, oggi presidente di sezione della Cassazione dopo essere stato sostituito alla guida dell'Anm da Cesare Parodi, di Magistratura Indipendente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

