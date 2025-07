Tiro a volo – Il pontino Erminio Frasca trionfa alla Green Cup di Trap a Massa Martana

Il "Green Cup" di Massa Martana ha visto un grande protagonista del tiro a volo italiano, Erminio Frasca, portare a casa la vittoria nella gara maschile di Trap, ribadendo il suo talento e la sua determinazione in una competizione che ha visto 3.145 partecipanti provenienti da ben 42 paesi. L'evento, svoltosi sulle pedane del Tav Umbriaverde, ha visto il poliziotto di Priverno prevalere con un punteggio di 46-45 in una finale combattutissima contro Valerio Grazini, chiudendo una giornata indimenticabile per la squadra azzurra. Frasca domina la scena con la sua precisione.

