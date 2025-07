Tir si ribalta sulla carreggiata in fuga 14 milioni di api

Un evento insolito ha coinvolto la comunitĂ della contea di Whatcom, nello Stato di Washington, dove un grave incidente stradale ha portato alla fuga di circa 14 milioni di api. La fuoriuscita di questo enorme numero di insetti ha generato apprensione tra i residenti, con le autoritĂ costrette a lanciare un appello alla popolazione affinchĂ© restasse nelle proprie abitazioni fino alla messa in sicurezza dell'area. Il trasporto di alveari su mezzi pesanti rappresenta una pratica consolidata negli Stati Uniti, soprattutto nei periodi di impollinazione intensiva.

