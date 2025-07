Una vicenda fuori dall’ordinario ha scosso nelle ultime ore l’opinione pubblica: milioni di api sono fuggite all’improvviso, invadendo strade e quartieri, costringendo intere famiglie a rimanere chiuse in casa per ore. Uno sciame impazzito, comparso nel cuore della notte, ha letteralmente trasformato un incidente stradale in un caso di emergenza pubblica. Nel mondo dell’apicoltura il trasporto di alveari è una prassi abituale, ma raramente ci si trova di fronte a uno scenario tanto incontrollabile. Le api, creature fondamentali per l’equilibrio ambientale, diventano imprevedibili se messe sotto stress. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tir si ribalta in un incidente, scappano 14 milioni di api. Paura tra i residenti: “Restate in casa”