Tim Burton adora Mercoledì | è fuori dagli schemi un' esclusa tra gli esclusi ma ha una sua voce

I ragazzi del Giffoni Film Festival questo weekend hanno accolto Tim Burton con le maschere di Mercoledì e un’ovazione da stadio, proprio in occasione dell’uscita della seconda stagione della fortunata serie Netflix (dal 6 agosto sarĂ disponibile in streaming la prima parte; dal 3 settembre la seconda), di cui è giĂ stata confermata la terza stagione. Mercoledì Addams ( Jenna Ortega ) torna ad aggirarsi per i corridoi della Nevermore Academy, dove l'attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari. affrontare un altro anno di caos oscuro e un nuovo mistero soprannaturale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tim Burton adora Mercoledì: « è fuori dagli schemi, un'esclusa tra gli esclusi, ma ha una sua voce»

