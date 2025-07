Ticket e polemiche la Fiab | Il caro parcheggi? Macchine fuori dai centri

Sul caro parcheggi, argomento all’ordine del giorno e che ha aperto un dibattito tra cittadini, istituzioni e sindacati, arriva il punto di vista di Fiab, la federazione italiana ambiente e bicicletta. Un punto di vista però molto "diverso da quelli espressi sulla stampa fino ad ora", perchĂ©, spiega in una nota il consigliere nazionale Giuliano Giubelli, "non partiamo dal rincaro del posto auto ma, in primo luogo, dal linguaggio utilizzato per argomentare scelte e critiche". Parlare di “fare cassa”, inizia la Fiab, "lo troviamo piĂą affine al ministro dei trasporti che al sindacato. Spiace leggere che l’accesso al centro in auto sia fondamentale per i cittadini, “per incentivare la frequentazione e la vivibilitĂ degli spazi urbani”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

