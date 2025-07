Tiberio Timperi | La Vita in Diretta il peggior capitolo della mia carriera Poi il commento su Monica Setta

Tiberio Timperi ha chiuso la sua esperienza con I Fatti Vostri accanto ad Anna Falchi, ma dall'8 settembre i tespettetatori Rai lo ritroveranno in una nuova veste: non più a mezzogiorno su Rai 2, ma di prima mattina su Rai 1, al timone di Unomattina News che andrà in onda dal lunedì al venerdì. 🔗 Leggi su Today.it

Micaela Verdiani, la prima velina in assoluto: “Lasciai Tiberio Timperi alla porta. Per Mike Bongiorno ero troppo alta, non mi voleva mai al suo fianco” - Milano – Andare alle origini del programma più “rivoluzionario” della tv italiana; e farlo attraverso gli aneddoti di chi per prima ne ha rivestito il ruolo più iconico: raccontare gli albori di Striscia tramite la prima velina non è solo storia televisiva, ma anche rivivere momenti di memoria collettiva.

“Sostituito”. Colpo di scena Rai, Tiberio Timperi fuori da I fatti vostri: chi è il nuovo conduttore - Importante svolta alla Rai. Tiberio Timperi dovrà lasciare il posto ad un altro conduttore, infatti non sarà più lui a presentare I fatti vostri con Anna Falchi.

Tv news: “Gianluigi Nuzzi verso Pomeriggio Cinque, Tiberio Timperi lascia I Fatti Vostri” - Gianluigi Nuzzi sarebbe in pole position per condurre la prossima edizione di “Pomeriggio Cinque”. Nelle scorse ore, sia Giuseppe Candela […] Continua a leggere Tv news: “Gianluigi Nuzzi verso Pomeriggio Cinque, Tiberio Timperi lascia I Fatti Vostri” su Perizona.

Tiberio Timperi: «Non cerco l'amore, non mi interessa. La Vita in Diretta fu un errore, piena di morbosità .

Tiberio Timperi su La Vita in Diretta: «Il peggior capitolo della mia carriera» - Dopo l'addio al pomeriggio di Rai 1, il conduttore torna al mattino con UnoMattina News: «Basta morbosità, ora si cambia».

Tiberio Timperi e l'esperienza a La Vita in Diretta - Tiberio Timperi ha alle spalle una lunga carriera televisiva che ha attraversato numerosi programmi