Ti presento i miei torna al cinema | svelato il titolo del nuovo capitolo con il cast originale?

Il nuovo capitolo della celebre saga comica ha finalmente un nome ufficiale e vedr√† il ritorno del cast originale insieme a volti nuovi. Ben Stiller e Robert De Niro torneranno finalmente sul grande schermo con un nuovo capitolo della saga comica Ti presento i miei, e ora possiamo dirlo ufficialmente: il film si intitoler√† I tuoi suoceri. A rivelarlo √® stata la Universal Pictures, che ha confermato il titolo e la data d'uscita in occasione dell'annuncio ufficiale. Il progetto, anticipato gi√† a dicembre 2024, √® ora entrato pienamente nella fase di produzione. Il cast originale ritorna insieme a nuove star Il film, scritto e diretto da John Hamburg, co-autore dei tre precedenti episodi della saga, riunir√† il cast storico: Robert De Niro, Ben . 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Ti presento i miei torna al cinema: svelato il titolo del nuovo capitolo con il cast originale?

In questa notizia si parla di: capitolo - cast - originale - presento

