Seconda giornata di batterie iniziata alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, sede dei Mondiali 2025 degli sport acquatici. Nel day-2 del nuoto in corsie Thomas Ceccon è tornato a essere protagonista, dopo un primo giorno piuttosto intenso, caratterizzato dalla qualificazione alla finale dei 50 delfino e dall’argento conquistato insieme ai ragazzi della 4Ă—100 stile libero oro. Il veneto è tornato a competere nella sua prova, i 100 dorso, distanza nella quale è campione olimpico in carica e primatista del mondo. Una heat alla “Ceccon”, ovvero gestendo e controllando anche un po’ troppo, visto il 13° tempo di ingresso in semifinale di 53. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Thomas Ceccon stavolta gioca col fuoco: salvo per 14 centesimi nei 100 dorso! Ottimo Bacico