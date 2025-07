Thomas Ceccon severo con se stesso | Sempre lo stesso errore non imparo mai Oggi il giorno più difficile

Missione compiuta per Thomas Ceccon, impegnato nelle batterie dei 100 dorso uomini, nel secondo giorno di gare dei Mondiali 2025 di nuoto in corsie a Singapore. L’azzurro, reduce dalla finale centrata nei 50 farfalla e dalla conquista dell’argento con la staffetta 4×100 stile libero nel day-1, ha cercato anche stamane di gestire un po’ la situazione, ma per sua stessa ammissione ha un po’ ecceduto in questo. Thomas, infatti, è rientrato nelle semifinali col 13° tempo di 53.65, non avendo mai una bracciata troppo intensa e rallentando in maniera molto chiara negli ultimi 20 metri. Diametralmente opposta la prova dell’altro azzurro, Christian Bacico, che ha ottenuto il suo personale di 52. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon severo con se stesso: “Sempre lo stesso errore, non imparo mai. Oggi il giorno più difficile”

In questa notizia si parla di: stesso - thomas - ceccon - giorno

Nuoto, Thomas Ceccon: “Faccio sempre lo stesso errore, non imparo mai. Oggi è il giorno più difficile” - Missione compiuta per Thomas Ceccon, impegnato nelle batterie dei 100 dorso uomini, nel secondo giorno di gare dei Mondiali 2025 di nuoto in corsie a Singapore.

Nuoto, Thomas Ceccon: “Faccio sempre lo stesso errore, non imparo mai. Oggi è il giorno più difficile” - Vai su X

“Non sono Sinner. Vince Wimbledon e guadagna 3 milioni e mezzo, io se va bene 15mila euro” Thomas Ceccon racconta il fenomeno Jannik Sinner e sottolinea le differenze che ci sono tra il mondo del tennis e quello del nuoto. Vai su Facebook

Nuoto, Thomas Ceccon: “Faccio sempre lo stesso errore, non imparo mai. Oggi è il giorno più difficile”; Parigi 2024, un anno dopo: Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi a Singapore per confermarsi Campioni; Nuoto, Carlos D’Ambrosio: “Ho rischiato troppo nella batterie, in semifinale voglio fare meglio”.

Thomas Ceccon: «Sex symbol? Andiamoci piano... Sono single, ma mi piacerebbe "incastrarmi". Dopo una relazione infelice sono andato in terapia» - Lo hanno definito «l'uomo a una dimensione», eppure la versalità è la qualita che meglio lo rappresenta. Segnala msn.com

La solitudine di Ceccon: «Sono single, ma spero di "incastrarmi": altro che sex simbol» - Lo hanno definito «l'uomo a una dimensione», eppure la versalità è la qualita che meglio lo rappresenta. Scrive msn.com