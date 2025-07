Thomas Ceccon sale di livello nella semifinale dei 100 dorso ma si tiene del margine Fuori Bacico

Thomas Ceccon sale di livello e gestisce. È questo un po' il leitmotiv di questa sua avventura ai Mondiali 2025 di nuoto in corsia a Singapore. Nelle semifinali dei 100 dorso, la gara che l'ha proiettato l'anno scorso nell'Olimpo a Parigi, il veneto non ha più scherzato come nelle batterie mattutine e si è voluto mettere a riparo da sorprese. Un passaggio veloce ma con un po' di margine ai 50 metri di 25.30 e poi una seconda vasca in cui soprattutto negli ultimi 25 metri ha controllato il suo compagno di corsia, il britannico Oliver Morgan (52.41), basandosi sul ritmo e mettendogli la mano davanti.

61° Settecolli IP. Doppietta Curtis, ruggito Ceccon, super D'Ambrosio; Nuoto: ultima giornata di Finali al 7 Colli; buone notizie dall’Europeo Under 23; Coppa del Mondo | Singapore. D3. WR per Regan Smith: 200 dorso (1.58.83). Pilato, Ceccon e Razzetti d'argento..

