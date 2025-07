Thomas Ceccon polemizza per il programma compresso | è lo scotto dell’eclettismo Scelte da fare verso Los Angeles 2028

Alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, Thomas Ceccon ha brillato ancora. Nella seconda giornata dei Mondiali di nuoto 2025, il campione veneto è stato il punto di riferimento dell’Italia, confermando il suo status di fuoriclasse trasversale, capace di eccellere su piĂą fronti, anche nei contesti piĂą complessi. Il bronzo conquistato nella finale dei 50 farfalla, al termine di una giornata intensa aperta con le batterie e proseguita con le semifinali dei 100 dorso – la gara in cui è primatista mondiale e campione olimpico in carica – ha rappresentato tanto. Non solo una medaglia, ma una prova di maturitĂ , di gestione e di consapevolezza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Thomas Ceccon polemizza per il programma compresso: è lo scotto dell’eclettismo. Scelte da fare verso Los Angeles 2028

