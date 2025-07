Thomas Ceccon bronzo nei 50 farfalla ai Mondiali di Singapore vince anche per l' Omega Seamaster verde che porta al polso

Thomas Ceccon è da record. Non solo perchĂ© ha appena vinto un bronzo nei 50 farfalla ai Mondiali di Nuoto di Singapore 2025, portandosi a casa un nuova medaglia e un nuovo record italiano, 22.67, ma perchĂ© lo ha fatto con un sorriso sul volto, nonostante una dichiarata delusione a fine gara «Sono contento per il record italiano, la forma c'è e si vede e peccato perchĂ© forse non oggi, ma questa gara la posso vincere». Al polso, tuttavia, il campione non ha deluso le aspettative, anzi, indossando un orologio che non ci aspettavamo proprio: un Omega SeamasterDiver 300M con cinturino in caucciĂą, un modello completamente diverso rispetto a quello indossato in occasione delle Olimpiadi di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

