The Fab Experience la band che porta sul palco le canzoni dei Beatles in concerto al Nautoscopio

Giovedì 31 luglio alle ore 21 al Nautoscopio di Palermo il via alla prima tournèe dei The Fab Experience, gruppo palermitano che porta sul palco l’energia e la storia musicale dei Beatles. La “Summer Experience 2025” celebra i primi anni della produzione musicale del quartetto di Liverpool, un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

