Thailandia e Cambogia raggiunta intesa per un cessate il fuoco immediato e senza condizioni

Il cessate il fuoco entrerà in vigore a mezzanotte del 28 luglio e sarà applicato simultaneamente da entrambe le forze militari. Gli scontri tra Cambogia e Thailandia hanno causato in pochi giorni 35 morti e 270mila sfollati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

UNICEF esorta alla distensione e protezione dei bambini mentre crescono le tensioni al confine tra Thailandia e Cambogia - UNICEF: allarme per la violenza al confine Thailandia-Cambogia, bambini vittime e scuole chiuse.. 24 luglio 2025 – “ L’UNICEF è profondamente preoccupato per l’escalation di violenza lungo il confine fra Thailandia e Cambogia, che secondo le notizie ha causato vittime fra i civili, tra cui l’uccisione di bambini, e la chiusura temporanea di centinaia di scuole nelle aree colpite.

