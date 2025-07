Thailandia e Cambogia | il cessate il fuoco non significa pace

Finalmente, tra Thailandia e Cambogia arriva l’accordo per il cessate il fuoco: la pace è una cosa diversa, ma (forse) possiamo tirare un sospiro di sollievo. Dopo cinque giorni di bombardamenti e colpi di artiglieria lungo il confine, Thailandia e Cambogia hanno firmato un accordo di cessate il fuoco “immediato e incondizionato”. L’annuncio è arrivato lunedì dalla Malaysia, dove i primi ministri Hun Manet e Phumtham Wechayachai si sono incontrati con la mediazione del governo malaysiano. Il cessate il fuoco scatterĂ da mezzanotte, ora locale. Thailandia e Cambogia non sono in piace, ma in una tregua fragile e necessaria. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Thailandia e Cambogia: il “cessate il fuoco” non significa pace

UNICEF esorta alla distensione e protezione dei bambini mentre crescono le tensioni al confine tra Thailandia e Cambogia - UNICEF: allarme per la violenza al confine Thailandia-Cambogia, bambini vittime e scuole chiuse.. 24 luglio 2025 – “ L’UNICEF è profondamente preoccupato per l’escalation di violenza lungo il confine fra Thailandia e Cambogia, che secondo le notizie ha causato vittime fra i civili, tra cui l’uccisione di bambini, e la chiusura temporanea di centinaia di scuole nelle aree colpite.

Cambogia accoglie proposta Usa su tregua con Thailandia - Il primo ministro cambogiano Hun Manet ha accolto con favore la proposta di cessate il fuoco con la Thailandia avanzata dal presidente americano Donald Trump.

Cambogia: ok tregua con Thailandia - 3.48 Il primo ministro cambogiano Hun Manet ha accolto con favore la proposta di cessate il fuoco con la Thailandia avanzata dal presidente Usa Trump.

