Thailandia e Cambogia arriva l’accordo per il cessate il fuoco

In Malesia, a una trentina di minuti di auto dalla capitale Kuala Lumpur, precisamente a Putrajaya, i colloqui di pace tra i leader di Thailandia e Cambogia hanno portato a un “ cessate il fuoco immediato e incondizionato” a partire dalla mezzanotte ora locale. Era un incontro delicatissimo, proposto e coordinato dal primo ministro malese, Anwar Ibrahim, presidente di turno dell’ Asean, e cioè l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico della quale fanno parte anche Bangkok e Phnom Pehn. L’obiettivo dell’incontro: far cessare le ostilitĂ nel cosiddetto Triangolo di Smeraldo, ovvero in una zona frontaliera dove da giorni si stanno scontrando truppe thailandesi e cambogiane. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Thailandia e Cambogia, arriva l’accordo per il cessate il fuoco

UNICEF esorta alla distensione e protezione dei bambini mentre crescono le tensioni al confine tra Thailandia e Cambogia - UNICEF: allarme per la violenza al confine Thailandia-Cambogia, bambini vittime e scuole chiuse.. 24 luglio 2025 – “ L’UNICEF è profondamente preoccupato per l’escalation di violenza lungo il confine fra Thailandia e Cambogia, che secondo le notizie ha causato vittime fra i civili, tra cui l’uccisione di bambini, e la chiusura temporanea di centinaia di scuole nelle aree colpite.

Cambogia accoglie proposta Usa su tregua con Thailandia - Il primo ministro cambogiano Hun Manet ha accolto con favore la proposta di cessate il fuoco con la Thailandia avanzata dal presidente americano Donald Trump.

Cambogia: ok tregua con Thailandia - 3.48 Il primo ministro cambogiano Hun Manet ha accolto con favore la proposta di cessate il fuoco con la Thailandia avanzata dal presidente Usa Trump.

