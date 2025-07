Bastia, 28 luglio 2025 - Prima con l'aiuto di un complice armato di coltello ha rapinato un ragazzo di 24 anni, che ha dovuto consegnargli tutti i soldi; poi ha minacciato un minore che era a bordo di una minicar per farsi dare la carta prepagata e la patente di guida. E' successo a Bastia, dove un bullo di 22 anni ha seminato il terrore tra i coetanei e ferito il 16enne, scaraventandolo fuori della minicar. Il ragazzino nella caduta ha riportato diverse escoriazioni al corpo. Provvidenziale l'arrivo di una pattuglia dei Carabineri, allertati dai due ragazzi, che rintracciato il rapinatore, lo hanno arrestato per l’azione delittuosa consumata in danno del 16enne, conducente della micro car, e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia in relazione alla condotta criminosa della rapina perpetrata con la minaccia del coltello nei confronti del 24enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terrore in strada: doppia rapina. Una delle vittime scaraventata fuori della minicar