Terrore in strada auto sprofonda in una voragine | il video da brividi

Un boato improvviso, poi l’asfalto che cede e inghiotte un’intera automobile. Sono attimi di terrore quelli vissuti nei pressi di un cantiere urbano, dove la terra ha improvvisamente aperto un cratere, risucchiando il veicolo in transito. L’imprevisto ha gettato nel panico chi si trovava nei paraggi, mentre il traffico è stato immediatamente bloccato per evitare conseguenze ancora più gravi. Il fenomeno delle voragini improvvise su suolo urbano è sempre più frequente, spesso legato a lavori di scavo, a infiltrazioni o a cedimenti sotterranei non monitorati. Quando l’infrastruttura cittadina cede senza preavviso, i rischi per la popolazione sono elevatissimi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terrore in strada, auto sprofonda in una voragine: il video da brividi

In questa notizia si parla di: terrore - strada - auto - sprofonda

