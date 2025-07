Terribile lutto in Rai | Alberto Matano distrutto dal dolore!

La scomparsa improvvisa del volto storico Rai ha lasciato tutti senza parole. Alberto Matano, affranto dal dolore, la ricorda così. È con profonda tristezza che il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, ha comunicato la scomparsa di Claudia Adamo, storica figura di Rai Meteo e Sky Meteo24. Aveva 51 anni. Alberto Matano ha dedicato a lei un toc­cante messaggio su Instagram, pubblicando una foto insieme e ricordando una "ragazza speciale, compagna di tante dirette e tante risate". Ha raccontato come il suo sorriso e la sua luce riuscissero a schiarire anche i cieli più grigi. Matano ha trasmesso il suo affetto ai familiari e sottolineato quanto sia una giornata dolorosa anche per la famiglia de?La?Vita?in?Diretta.

