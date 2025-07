Terni apre la Culla per la Vita | Azione di civiltà Risposta concreta e silenziosa ad una possibilità estrema

Una svolta per l’apertura della Culla per la Vita. La struttura di via Malnati è stata inaugurata ad ottobre del 2023 ma di fatto mai stata operativa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione di www.ternitoday.it entro la fine della settimana corrente è prevista la firma della convenzione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Neonato trovato senza vita nella culla termica: «Era ancora vivo, è morto per ipotermia». L'autopsia conferma la perizia - Il piccolo Angelo, il neonato che fu trovato senza vita in una culla termica della chiesa di San Giovanni Battista di Bari, quando fu abbandonato era ancora vivo: il materiale presente sul.

Stop alla culla per la vita: “Riscontrato un malfunzionamento”. Cos’è successo - Ravenna, 11 maggio 2025 – È in manutenzione la ‘ culla per la vita ’, la prima e unica a Ravenna, situata all’interno del cortile della parrocchia di Santa Maria In Torrione.

De Carli (Popolo della Famiglia): "Culla per la vita patrimonio della città . Il Comune aiuti per riattivarla" - "La notizia è di quelle che hanno destato la preoccupazione di tanti ravennati, alcuni dei quali si sono rivolti direttamente a noi: visto il tasso demografico in calo vertiginoso da anni ed i casi di morti di nuove creature abbandonate in crescita il fatto che nella nostra città l'unica culla.

