Ternana-Pescara condotta violenta ed aggressiva nei confronti degli agenti della Polizia | Daspo per otto tifosi biancazzurri

Otto tifosi biancazzurri sono stati raggiunti da altrettanti Daspo, a seguito di Ternana-Pescara. Il match – finale Play Off di andata - risale allo scorso 2 giugno ed è stato giocato allo stadio Libero Liberati. In quella circostanza si erano verificati degli episodi, fuori dal settore ospiti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

