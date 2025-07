terminati i lavori sulla parete sud della rupe

Sono terminati i lavori di consolidamento della parete sud della Rupe di San Leo (Rimini) con un intervento da due milioni realizzato dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. I lavori hanno coinvolto anche rocciatori specializzati per fissare gli ancoraggi e rafforzare il versante roccioso. L’intervento particolarmente complesso ha previsto la chiodatura di un ampio settore della parete con barre in acciaio inserite nell’ammasso roccioso e poi cementate. Sono stati impiegati complessivamente 7.300 metri di barre in acciaio, con ancoraggi profondi fino a 40 metri realizzati con tecnica alpinistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

