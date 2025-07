Tentato omicidio a Bologna | accoltella e picchia la ex La donna rischia la vita

Bologna, 28 luglio 2025 – Tentato omicidio ieri pomeriggio a Bologna: una donna, dopo essere stata brutalmente aggredita da un uomo, è in pericolo di vita. Lui, probabilmente il suo ex fidanzato o attuale compagno, è un cittadino marocchino di 44 anni, è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile e si trova in carcere alla Dozza. Intorno alle 17, i militari dell'Arma, a seguito di diverse segnalazioni arrivate in centrale, sono intervenuti in un condominio di via del Cossa, tra via Battindarno e viale Togliatti. Dove, proprio tra le mura dell'abitazione in cui vive la vittima, è avvenuta la violentissima aggressione: la donna, anche lei cittadina marocchina di 50 anni, è stata trovata in un lago di sangue con ferite da taglio e diversi colpi al capo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio a Bologna: accoltella e picchia la ex. La donna rischia la vita

