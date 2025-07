Tentata rapina ai danni di un noto Tiktoker e titolare di Elettronica51 | Tanta paura

Il negozio di elettronica di via Marconi a Giugliano era appena stato chiuso dal titolare, Francesco Riccio nonchĂ© noto tiktoker. A questo punto l’uomo nota due persone in sella ad uno scooter, questi estraggono una pistola. Momenti di paura in pieno centro cittadino. La rapina fallita dopo la reazione di Francesco che riesce a mettere . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tentata rapina ai danni di un noto Tiktoker e titolare di Elettronica51: “Tanta paura”

