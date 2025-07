Tenta un furto in metro poi aggredisce due agenti in borghese alla fermata Turati

Il furto in metro è finito con l'arrivo della polizia locale e del personale del 118 con ambulanze e automedica. Oltre alle manette ai polsi di un sudamericano - M. L. A. - sorpreso a infilare le mani nelle tasche di un passeggero.Furto in metro a MilanoIl fatto è avvenuto attorno alle 18 di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Borseggiatore scappa dopo un furto sulla Metro di Roma, travolto e ucciso sotto una galleria - Scappa sotto la galleria e viene investito da un vagone della Metro A di Roma. Si indaga sulla morte di un uomo, avvenuta nella serata di sabato, che a quanto pare sarebbe un borseggiatore che aveva appena messo a segno un colpo, uno dei tanti che quotidianamente si verificano sulle linee di trasporto della Capitale.

Roma, borseggiatore scappa dopo furto in metro: travolto e ucciso - L’uomo potrebbe essere entrato nel tunnel della metro A da Cinecittà , forse per scappare, e sarebbe stato accidentalmente investito da un treno.

Tenta un furto in metro poi aggredisce due agenti in borghese alla fermata Turati; Milano, violenta aggressione alla Darsena: il video della ronda anti maranza diventa virale; Gli chiede indicazioni per la farmacia e tenta la rapina: il racconto di Citriniti di Propaganda Live.

Tenta un furto e aggredisce un carabiniere, denunciato - Tenta un furto e aggredisce un carabiniere, denunciato A Civitanova Marche dopo la segnalazione di un residente CIVITANOVA MARCHE , 17 giugno 2025, 16:45 ... Scrive ansa.it

Ruba al supermercato poi aggredisce un poliziotto e cerca di rubargli la pistola - Si è introdotta dentro un supermercato con l’obiettivo di fare la spesa gratis. Segnala milanotoday.it