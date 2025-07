Tennistavolo Sechi nuovo volto della Apuania Bellotti lo affianca a Mutti e Brodd

Classe 1999 da Mendoza in Argentina, attualmente numero 142 del ranking, con un best alla posizione numero 139, al suo terzo campionato in Italia. Si presenta così Francisco Sanchi, il volto nuovo della formazione di A1 della Apuania Tennistavolo per la prossima stagione nel massimo campionato nazionale. Per due stagioni Sanchi è stato campione junior latino americano, nella stagione 2018-2019 è stato il numero tre della Bundesliga tedesca, mentre nella stagione 2021-2022 è risultato tra i migliori cinque in Austria. Nel 2023 arriva in Italia dal Salisburgo e per due stagioni consecutive indossa la maglia dei mantovani della Bagnolese, in A1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tennistavolo. Sechi nuovo volto della Apuania. Bellotti lo affianca a Mutti e Brodd

Table tennis. Sechi is the new face of Apuania. Bellotti joins him alongside Mutti and Brodd..

