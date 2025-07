Tennis il nuovo ranking ATP | Sinner ancora numero uno Musetti scende al 10° posto Darderi vola al 35°

L’azzurro Jannik Sinner guida la classifica mondiale con oltre 12.000 punti. Cobolli ancora in crescita. Jannik Sinner si conferma numero uno del mondo nel ranking ATP aggiornato di oggi, lunedì 28 luglio 2025. L’altoatesino guida la classifica con 12.030 punti, davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz (8.600) e al tedesco Alexander Zverev (6.030). Nessuna variazione nelle prime tre posizioni, mentre tra i primi dieci si registrano movimenti significativi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

