tennis angelica raggi campionessa italiana ha vinto il titolo di seconda categoria

Angelica Raggi vince il titolo italiano di seconda categoria femminile. La tennista ternana ha sconfitto in finale, ad Ancona, 6-1 6-2 Anna Tambelli e si laurea campionessa. Grande soddisfazione per la tennista che ha conquistato un tragurado importantissimo e per tutto il tennis umbro. Soddisfazione manifestata anche sui social dal vicepresidente Coni Umbria, Fabio Moscatelli. "A nome del presidente Aurelio Forcignano’, del presidente onorario Domenico Ignozza, del delegato provinciale di Terni Moreno Rosati e di tutto il movimento sportivo regionale, saluto la nostra Angelica Raggi, campionessa italiana di Seconda categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

