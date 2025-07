Tenetela non la voglio indietro

D urante il suo tour Up All Night: Live in 2025, Jennifer Lopez ha regalato al pubblico un momento imprevisto e subito diventato virale. Durante il concerto del 25 luglio a Varsavia, mentre lo stadio le cantava «Happy Birthday» per il suo 56° compleanno, la popstar ha perso la gonna direttamente sul palco. Invece di lasciarsi prendere dal panico, ha sorriso, ha alzato le braccia e ha commentato: «Sono qui in mutande». Un ballerino ha provato a sistemarle il capo, ma senza riuscirci. JLo allora ha preso la minigonna dorata e l’ha lanciata tra il pubblico: . Lo stile di Jennifer Lopez. 🔗 Leggi su Iodonna.it