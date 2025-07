Temu nel mirino della Commissione Ue | Per i consumatori europei rischio elevato di trovare prodotti illegali

La Commissione Europea ha stabilito in via preliminare che Temu ha violato l’obbligo previsto dal regolamento sui servizi digitali di valutare adeguatamente i rischi di distribuzione di prodotti illegali sulla sua piattaforma di acquisti. “È stata infatti dimostrata l’esistenza di un rischio elevato per i consumatori dell’Ue di trovare prodotti illegali sulla piattaforma. In particolare dall’analisi di un’operazione di acquisto in incognito condotta dalla Commissione è emerso che la probabilità di incorrere in prodotti non conformi tra quelli offerti da Temu, che includono giocattoli per neonati e piccola elettronica, è estremamente alta”, si legge in una nota della Commissione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

