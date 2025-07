Temptation Island 2025 anticipazioni del 29 luglio | un tradimento e una proposta di matrimonio

Il viaggio dei sentimenti si avvicina al gran finale. Temptation Island 2025 si prepara a chiudere il suo percorso, e la puntata di martedì 29 luglio promette forti emozioni e clamorosi colpi di scena. Secondo quanto anticipato da Dagospia, dopo il caso del "terrapiattista" Simone, sarà un altro fidanzato a cedere alla tentazione, tradendo la propria compagna. Ma non mancheranno anche i momenti romantici, con un falò di confronto destinato a concludersi con una proposta di matrimonio. La fidanzata dirà sì o sceglierà la libertà ? Antonio chiederà a Valentina di sposarlo.

