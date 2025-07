Temporali neve e grandine nell' ultima settimana di luglio | crollo delle temperature e raffiche di vento Le previsioni

Pioggia battente, grandine, neve (sotto i 3mila metri) e forti raffiche di vento. La settimana si è aperta con il maltempo che ha colpito il Nordest e che ha messo un bel freno alla morsa. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Temporali, neve e grandine nell'ultima settimana di luglio: crollo delle temperature e raffiche di vento. Le previsioni

In questa notizia si parla di: neve - grandine - settimana - raffiche

In Valcamonica è tornata la grandine: strade imbiancate come fosse neve - Annunciato, purtroppo atteso: il maltempo è tornato nel Bresciano. Le prime perturbazioni già nella serata di domenica, in particolare in Valcamonica: qui alla pioggia è seguita una intensa grandinata che ha letteralmente imbiancato le strade, come fosse neve.

Temporali, neve e grandine nell'ultima settimana di luglio: crollo delle temperature e raffiche di vento. Le previsioni Vai su Facebook

Temporali, neve e grandine nell'ultima settimana di luglio: crollo delle temperature e raffiche di vento. Le previsioni; Temporali, neve e grandine nell'ultima settimana di luglio: crollo delle temperature e raffiche di vento. Le previsioni; Maltempo, neve sullo Stelvio, grandine a Trento e crollo delle temperature.

Temporali, neve e grandine nell'ultima settimana di luglio: crollo delle temperature e raffiche di vento. Le previsioni - La settimana si è aperta con il maltempo che ha colpito il Nordest e che ha messo un bel freno alla ... Si legge su msn.com

Temporali, grandine e rischio nubifragi: a Milano e in Lombardia prosegue l’allerta gialla. E la prossima settimana? - Dopo il maltempo delle ultime ore, si è registrato un brusco calo delle temperature. Secondo ilgiorno.it