Francia. Prima domanda dell’intervista di Stefano Montefiori, corrispondente da Parigi del Corriere della Sera, con Catherine Vautrin, ministra del Lavoro, della Salute, della Solidarietà e delle Famiglie: “Ministra Vautrin, il numero di figli per donna in Francia è di 1,6 (in Italia 1,1), quando è stato a lungo di 2,02. Che cosa è successo? Perché la Francia ha raggiunto la Francia nella crisi demografica?”. Forse perché era molto vicina? 21 luglio 2025. Big. Incipit dell’editoriale di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, in prima pagina: “Mentre i big che contano si parlano in via riservata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Telefonate e “lesa maestà”