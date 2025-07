Tecnologia innovazione salute e ambiente | nasce l’Healthy Planet Center Schifani inaugura i nuovi spazi di Arpa Sicilia

La Sicilia sarĂ un punto di riferimento nazionale nella prevenzione dei rischi ambientali, sanitari e climatici con l’ Healthy Planet Center, la nuova infrastruttura strategica di Arpa Sicilia finanziata con circa 2 milioni di euro nell’ambito del PNC che integra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e formazione avanzata, primo elemento operativo della strategia di rinnovamento strutturale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tecnologia, innovazione, salute e ambiente: nasce l’Healthy Planet Center. Schifani inaugura i nuovi spazi di Arpa Sicilia

