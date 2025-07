Teatro San Carlo De Luca | Vergognoso che non sia ancora stato nominato soprintendente

“È una vergogna che al Teatro San Carlo, dopo quattro mesi dal termine della responsabilità di Lissner, non ci sia ancora il sovrintendente”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia. “Nella riunione di metà giugno il rappresentante della Regione Campania nel Consiglio di Indirizzo, il professore Realfonzo, ha sollecitato la convocazione del Consiglio di Indirizzo per la nomina del nuovo sovrintendente. Ad oggi – ha aggiunto De Luca – non c’è nessuna risposta. È una vergogna, oltre che uno scandalo. Da quattro mesi il Teatro San Carlo è abbandonato a se stesso e questo non è degno di una grande città e di una grande istituzione come il Teatro San Carlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Teatro San Carlo, De Luca: "Vergognoso che non sia ancora stato nominato soprintendente"

