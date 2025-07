Teatro Cilea di Reggio Calabria a restyling con un contributo di 500 mila euro

Aggiornamento di dotazioni tecnologiche avanzate e adeguamento funzionale degli spazi e dei servizi in ottemperanza alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono questi i principali obiettivi dell'intervento che riguarderĂ il teatro comunale Francesco Cilea di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Al teatro Cilea su il sipario per il Calabria Fest Rai Tutta Italiana - E’ stata presentata oggi a Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, la 17esima edizione del Calabria Fest Rai Tutta Italiana, il festival della nuova musica italiana, che inizierà oggi, 8 maggio fino al 10 maggio al teatro Francesco Cilea.

Si alza il sipario sul prestigioso San Giorgio d’Oro 2025: cerimonia al teatro Cilea coi cori polifonici - La cerimonia ufficiale per il conferimento del San Giorgio d’Oro 2025, inizialmente prevista per la ricorrenza del 23 aprile e poi rinviata alla luce della proclamazione del lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco, si terrà sabato 24 maggio al teatro comunale Francesco Cilea.

La nuova data di Angelo Duro al Cilea di Reggio Calabria @inprimopianoTeatro Francesco CileaOfficina dell'Arte Reggio CalabriaOfficina dell’Arte... Vai su Facebook

Accordo Comune-Regione: 500mila euro per il restyling del teatro “Cilea” - 2027, prevede la riqualificazione, la messa in sicurezza e l'aggiornamento tecnologico ... Riporta reggiotv.it

Teatri: stasera al Cilea il concerto di Natale - Notizie - Ansa.it - Dopo la messa in scena dell' "Adriana Lecouvreur" con una cast d'eccezione, il maestro Beatrice Venezi ha diretto il ... Secondo ansa.it