Taxi dalla Regione fondi per veicoli ' green' e accessibili

Ammonta a 130mila euro, 50mila euro in più rispetto al 2024, la somma destinata dalla Regione Liguria alla riqualificazione del servizio di trasporto pubblico dei taxi per il 2025, secondo la legge regionale 252007.La misura è stata approvata dal consiglio regionale durante la seduta dedicata. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nuovi taxi a Roma, la Regione stanzia fondi per acquistare auto per il trasporto disabili - Alcune vetture possono costare anche 40 o 50 mila euro. Il Comune di Roma, nello scrivere il bando, è stato inflessibile ed ha previsto misure molto stringenti dal punto di vista delle caratteristiche che dovranno avere i nuovi taxi adibiti al trasporto disabili.

