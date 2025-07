La Commissione europea ha presentato la nuova proposta di bilancio finanziario per il settennato 2028-2034. Come ormai accade per quasi tutte le questioni europee, il processo sarà lungo e complesso. È quindi necessario partire con largo anticipo. Chissà se tra due anni e mezzo, quando il bilancio dovrà entrare in vigore, il mondo e le sue priorità saranno ancora quelle di oggi. Di certo, il documento delinea la visione dell’Europa futura immaginata dalla Commissione: un’Europa più grande, con un bilancio che sale a 2 trilioni di euro per il periodo, rispetto agli attuali 1,3. Il problema, a dire il vero, non è tanto la dimensione. 🔗 Leggi su Panorama.it

Tassa europea per le imprese: una nuova idea sbagliata