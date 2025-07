Tassa da 100 euro per i turisti a Venezia | le polemiche

A Venezia torna al centro del dibattito il tema dell’ overtourism, un fenomeno che mette sotto pressione la città lagunare e che, secondo alcuni operatori locali, sta cambiando anche la natura del turismo. Milioni di visitatori ogni anno attraversano le calli della città , spesso in gruppi organizzati, senza fermarsi nei negozi o nei ristoranti, incidendo così poco sull’economia locale. A fronte di questa situazione, alcuni commercianti veneziani hanno avanzato l’ipotesi di introdurre una tassa giornaliera di 100 euro per i turisti. La proposta dei commercianti. La proposta, emersa nei giorni scorsi, nasce dal crescente malcontento tra i commercianti e i residenti di Venezia, colpiti da un turismo sempre più mordi e fuggi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tassa da 100 euro per i turisti a Venezia: le polemiche

In questa notizia si parla di: tassa - euro - turisti - venezia

B&b e case vacanza. La tassa di soggiorno aumenta di un euro : "Decisione corretta" - Nuova modulazione della tassa di soggiorno per le strutture extra-alberghiere che, dal 1° luglio aumenterà di un ulteriore euro in aggiunta a quanto già deliberato a febbraio per case ed appartamenti per vacanza gestiti in forma di impresa; case e appartamenti per uso turistico di proprietà di privati; attività saltuarie di alloggio e prima colazione; case per ferie; Bed&Breakfast e affittacamere.

Salerno, ipotesi aumento della tassa di soggiorno nel 2025: “Un euro in più per offrire più servizi” - Il Comune di Salerno valuta un possibile aumento della tassa di soggiorno  a partire dal 2025, con l’obiettivo di rafforzare i servizi turistici e migliorare l’accoglienza in città .

Una tassa sui pacchi di Temu e Shein: due euro su ogni spedizione - L'Unione europea imporrà una tassa su miliardi di pacchi di piccole dimensioni che entrano nell'Ue, principalmente provenienti dalla Cina, infliggendo un nuovo colpo ai rivenditori online come Temu e Shein.

#venezia troppi #turisti per un giorno, idea maxi #tassa: «Devono pagare 100 euro a testa per visitare la città » Vai su X

Contributo di accesso a Venezia pagato da 720mila turisti da aprile a oggi: incasso di 5.400.000 euro. Zuin: «Esperimento che funziona». I dati Vai su Facebook

“Basta turisti poveri”: gioielliere di Venezia propone tassa di 100€ per i visitatori…; Venezia, arriva la tassa da 100 euro per i turisti? La proposta; A Venezia troppi turisti per un giorno, 'maxi tassa'.

Tassa da 100 euro per i turisti a Venezia: le polemiche - Assoutenti: misura irrealistica, servono soluzioni più equilibrate ... Scrive quifinanza.it

Overtourism a Venezia ma pochi introiti: la proposta choc di una nuova tassa - "100 euro a testa" è la proposta provocatoria del gioielliere Setrak Tokatzian, presidente dell'associazione Piazza San Marco ... Segnala msn.com