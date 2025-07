Taranto assedio degli ambientalisti contro l’ex Ilva Momenti di tensione in municipio | il sindaco si dimette

Taranto, 28 luglio 2025 – Si è dimesso questa sera Piero Bitetti, il sindaco di Taranto eletto nella tornata dello scorso giugno. Nel tardo pomeriggio aveva incontrato i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e altri rappresentanti della societĂ civile sulla questione dell'accordo di programma inter istituzionale sull'ex Ilva la cui discussione è all'ordine del giorno del consiglio comunale previsto per mercoledì 30 luglio mentre nella piazza antistante il Comune manifestavano i cittadini contrari all'intesa. PIERO BITETTI SINDCATO DI TARANTO Ex Ilva, domani tavolo al Mimit con le associazioni dell'indotto Subito dopo l'incontro con i rappresentanti delle associazioni, lo stesso primo cittadino sarebbe stato avvicinato da alcune persone entrate nell'androne del Municipio, quindi ci sarebbero state contestazioni e momenti di tensione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Taranto, assedio degli ambientalisti contro l’ex Ilva. Momenti di tensione in municipio: il sindaco si dimette

In questa notizia si parla di: taranto - ilva - sindaco - assedio

Allarme di Urso: “Altoforno ex Ilva compromesso". Rischio cassa integrazione e stop produzione a Taranto - Gravi danni strutturali all’altoforno 1 dell’ex Ilva di Taranto dopo l’incidente del 7 maggio. Il ministo delle Imprese: “Impianto compromesso, rischio cassa integrazione e forte calo della produzione”.

Anomalie istituzionali: Urso critica la gestione del sequestro all'ex Ilva di Taranto - "Siamo di fronte a una gravissima anomalia istituzionale. I documenti resi noti oggi dimostrano che la Procura ha fornito informazioni non corrispondenti al vero.

Ex Ilva di Taranto: produzione ridimensionata, Urso annuncia interventi di cassa integrazione - "Avevamo detto che era necessario fare le attivitĂ di messa in sicurezza dell'impianto " dell'ex Ilva di Taranto.

I titoli di prima pagina del Quotidiano di Puglia di sabato 19 luglio 2025: Questa mattina, le notizie si intrecciano come fili di un arazzo che racconta la Puglia: una terra viva, ferita e resiliente. In primo piano, a Bari, si consumano tensioni politiche tra il sindaco Vai su Facebook

Taranto, assedio degli ambientalisti anti-Ilva. Asserragliato in Comune, il sindaco Bitetti si dimette per «inagibilità politica»; Taranto, assedio degli ambientalisti contro l’ex Ilva. Momenti di tensione in municipio: il sindaco si dimette; Una Marcia Globale per Gaza: il 15 giugno per rompere l’assedio.

Taranto, assedio degli ambientalisti contro l’ex Ilva. Momenti di tensione in municipio: il sindaco si dimette - Piero Bitetti è stato avvicinato da un gruppo di attivisti contrari al progetto di decarbonizzazione delle ex acciaierie, proposto dal governo e del vertice al Mimit ... Da quotidiano.net

Taranto, assedio degli ambientalisti anti-Ilva. Il sindaco Bitetti si barrica in Comune, poi si dimette - Il primo cittadino, esponente del gruppo politico Con vicino al governatore Emiliano, era stato eletto poco più di un mese fa. msn.com scrive