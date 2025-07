Tara Dragaš meglio di Raffaeli | doppio podio a Cluj-Napoca per la stella friulana

Due medaglie internazionali e la conferma di essere tra le ginnaste più promettenti del panorama mondiale: Tara Dragaš, diciottenne dell'Associazione Sportiva Udinese e portacolori delle Fiamme Oro, ha conquistato il podio in due finali di specialità alla World Challenge Cup 2025 di Cluj-Napoca.

Ginnastica ritmica, la novità Tara Dragas può stupire agli Europei 2025 - Nella domenica di Pasqua l’Italia aveva scoperto una nuova stella nell’universo della ginnastica ritmica: Tara Dragas aveva conquistato il terzo gradino del podio nella finale di specialità al nastro in chiusura della seconda tappa della Coppa del Mondo.

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: debuttano Sofia Raffaeli e Tara Dragas

Sofia Raffaeli insegue gloria agli Europei – La novità Tara Dragas per sorprendere Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) incomincia il programma riservato alle seniores, ad aprire le danze saranno le individualiste con la prima giornata di qualificazione.

LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2025 in DIRETTA: Sofia Raffaeli e Tara Dragas in gara nel pomeriggio

10.04 Sofia Raffaeli, Tara Dragas e Alice Taglietti saranno impegnate nel terzo gruppo a partire dalle ore 14.

Tara Dragas conquista l'argento alle clavette alla World Challenge Cup di Cluj-Napoca! Il podio: Taisiia Onofriichuk - 30.550 Tara Dragas -29.100 Darja Varfolomeev - 28.550

Claudia Mancinelli si separa da Sofia Raffaeli. La Federazione le ha assegnato , in accordo con Fabriano, la direzione del Centro di Attività Federale di Roma. Sofia Raffaeli si allenerà a Desio assieme alle altre individualiste nazionali Giulia Dellafelice, Tara