Ritagli conclusivi di luglio sulle doghe delle ‘minors’ bolognesi, che si preparano al vero e proprio stop estivo prima dell’inizio dei cantieri di fine agosto in preparazione alla stagione 20252026. In serie C si toglie i veli la nuova Molinella del direttore sportivo Francesco Serio, che dopo le conferme di Nicola Bianchi (quarta stagione in rossoblù), Mirko Carella (terza), Matteo Seravalli (terza), Alessandro Tognon (terza) e Luca Negroni (seconda), intende dar continuità alla stagione scorsa (uscita ai quarti di finale con Scandiano) con gli ingressi in squadra di Manuel Naldi (dal Guelfo), Luca Biasco e Fabio Marchi (dalla Cmp Global), Alessio Bernardini (dal Cvd Casalecchio), Matteo Boggian (dal vivaio Virtus) e l’under Lorenzo Folesani (dalla Bsl San Lazzaro e che giocherà in doppio utilizzo coi biancoverdi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tanti movimenti nelle Minors, la Sg Fortitudo ufficializza il nuovo roster: c’è il ritorno di Ranieri. Da Naldi a Folesani: ecco Molinella. Il Cvd di Santi punta sui giovani