Tanta roba | Chivu esce allo scoperto e ‘chiama’ un obiettivo all’Inter

Cristian Chivu esce allo scoperto per un obiettivo dei nerazzurri: l’annuncio in conferenza stampa al fianco di Marotta Inizia ufficialmente oggi la stagione della nuova Inter di Cristian Chivu. Ad Appiano Gentile si è tenuto la classica conferenza stampa pre-season, con il presidente Beppe Marotta al fianco del nuovo tecnico dei nerazzurri. Inter, l’annuncio di Chivu: esce allo scoperto su un obiettivo di mercato (Foto LaPresse) – Calciomercato.it L’allenatore ha risposto anche sul mercato, in particolare sul futuro di Pio Esposito e di Giovanni Leoni, talento valorizzato anche da Chivu a Parma ed in cima alla lista della società per rinforzare la difesa del presente e soprattutto futuro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Tanta roba”: Chivu esce allo scoperto e ‘chiama’ un obiettivo all’Inter

In questa notizia si parla di: chivu - esce - scoperto - obiettivo

Impallomeni: «Inzaghi esce in maniera vergognosa! Chivu, fiducia» - Stefano Impallomeni predica calma sulla scelta dell’Inter per il suo futuro. L’opinionista di TMW Radio dice la sua su Cristian Chivu.

Inter, futuro Calhanoglu: Chivu esce allo scoperto - Alla vigilia della gara contro l’Urawa, Cristian Chivu ha parlato del futuro di Hakan Çalhano?lu in nerazzurro: le sue parole L’ Inter è negli Stati Uniti in occasione del Mondiale per Club e sta affrontando la fase a gironi.

“Addio Inzaghi? Sentivamo voci, le portavamo dentro. Con Chivu staremo più alti”: Dumfries esce allo scoperto dopo il cambio allenatore - “Le voci su Inzaghi non ci hanno condizionati. Ma è chiaro che leggevamo. Sentivamo voci che portavamo dentro, ma vi assicuro che nella testa c’era solo il Psg e nient’altro”.

Praticamente oggi abbiamo scoperto che quasi nessuno ha apprezzato le parole di Lautaro. Ma davvero dobbiamo credere a tutto questo? Sbaglio o ci siamo dimenticati di quanto non si aspetti altro che iniziare campagne mediatiche contro l'Inter? Io non ci st Vai su Facebook

Inter, Ausilio esce allo scoperto: Lookman ci piace, parliamo con l'Atalanta; Marotta esce allo scoperto e fa i nomi dei prossimi obiettivi di mercato; “Addio Inzaghi? Sentivamo voci, le portavamo dentro. Con Chivu staremo più alti”: Dumfries esce….

“Tanta roba”: Chivu esce allo scoperto e ‘chiama’ un obiettivo all’Inter - Cristian Chivu esce allo scoperto per un obiettivo dei nerazzurri: l'annuncio in conferenza stampa al fianco di Marotta. Lo riporta calciomercato.it

Inter: per Marotta Chivu non è il rincalzo di Fabregas, ma ora al tecnico chiede lo scudetto - Marotta difende la scelta di affidare la squadra all’allenatore rumeno ma al contempo alza l’asticella riguardo all’obiettivo stagionale ... Riporta sport.virgilio.it